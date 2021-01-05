Названа лучшая валюта для сбережений в 2021 году

В 2021 году сбережения следует хранить в евро, поскольку динамика восстановления экономики Европы поддержит рост курса этой валюты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера.

«Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар», — сказал он.

По его словам, евро уже в первом полугодии текущего года может упрочиться по отношению к доллару до 1,3, то есть, хранить часть средств предпочтительнее в европейской денежной единице. Кроме того, можно выбрать юань и иена, выразил мнение специалист.

Валютам стран БРИКС также можно отдать предпочтение, особенно ранде и рупию. Зельцер отметил, что Индия благодаря эффекту низкой базы после масштабного экономического провала из-за пандемии коронавируса обладает повышенным потенциалом в глазах глобальных игроков.

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