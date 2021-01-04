Курс доллара опустился почти до 73 рублей

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Курс доллара опустился до 73,1 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи на 11.47 мск.

На открытии торгов доллар был на уровне 73,7 рубля.

Российская валюта растет одновременно с укреплением российского рынка акций.

В первый час торгов индекс Московской биржи установил новый исторический максимум — 3325,07 пункта (+1,1%).

По состоянию на 12.01 мск индекс торговой площадки составляет 3333,74 пункта.

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