Невыездные россияне задолжали более 1,6 трлн рублей

Россияне, которым ограничен выезд за рубеж из-за долгов, в общей сложности задолжали свыше 1,6 трлн руб., передает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

Там сообщили, что на 1 декабря действовало более 4,1 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из России.

Уточняется, что свыше 532 тыс. постановлений — 25% — об ограничении выезда за рубеж касается должников по алиментам. При этом общий долг невыездных алиментщиков превысил 115 млрд руб.

Чаще всего, по данным ведомства, ограничение права на выезд из РФ применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги.

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