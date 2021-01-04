Невыездные россияне задолжали более 1,6 трлн рублей
Россияне, которым ограничен выезд за рубеж из-за долгов, в общей сложности задолжали свыше 1,6 трлн руб., передает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.
Там сообщили, что на 1 декабря действовало более 4,1 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из России.
Уточняется, что свыше 532 тыс. постановлений — 25% — об ограничении выезда за рубеж касается должников по алиментам. При этом общий долг невыездных алиментщиков превысил 115 млрд руб.
Чаще всего, по данным ведомства, ограничение права на выезд из РФ применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги.
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