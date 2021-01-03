Россияне назвали самую благородную профессию
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Россияне сочли профессию медика самой благородной, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.
Так, деятельность сотрудников сферы здравоохранения назвали самой благородной 29% респондентов. На втором месте в рейтинге оказалась профессия учителя, ее выбрали 10% опрошенных.
Кроме того, по 4% россиян назвали самыми благородными профессии спасателя и курьера, 3% проголосовали за строителей, по 2% – за дворников, военнослужащих и пожарников.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: