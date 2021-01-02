Россия в 2020 году сократила добычу нефти до минимума за десять лет

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году сократилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн год к году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Отмечается, что в декабре прошлого года добыча снизилась на 11,1%, до 42,5 млн тонн.

В 2019 году Россия побила постсоветский рекорд по добыче, произведя за год 568 млн тонн нефти и конденсата. Несмотря на то, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса упал спрос на нефтяные продукты, предложение сырья оказалось в избытке.

Для восстановления ситуации на рынке, страны ОПЕК+ с участием России, на которые приходится 40% мировой добычи нефти, приняли решение сократить добычу почти на 10 млн б/с. На РФ и Саудовскую Аравию пришлись самые большие квоты ограничений.

В результате добыча нефти в России упала почти до уровня 2010 года, тогда она составила 512,3 млн тонн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Год пандемии и демпинга саудитов: как сохранить устойчивость российской нефтянке

— Смена эталонов: как измерить стоимость нефти

— Москва и Минск договорились о поставках нефти и газа в 2021 году