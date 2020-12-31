Молдавия продлила контракт с «Газпромом» до конца 2021 года
Антон Демидов
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Молдавия продлила контракт на поставку газа в страну из России до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании «Молдовагаз».
В компании отметили, что действующие контракты на транзит и поставку природного газа в республику «Газпромом» продлены на год.
Там добавили, что соответствующие документы были утверждены на заседании Наблюдательного совета предприятия и подписаны в установленном порядке.
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