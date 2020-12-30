Аналитики подсчитали стоимость крабового салата

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс крабового салата, передает RT.

В декабре 2020 года продукты для приготовления порции крабового салата на семью из четырех человек обойдутся в 231,92 руб. По сравнению с 2019 годом цена увеличилась на 14%.

Речь идет о классическом рецепте, в который входят крабовые палочки, огурцы, яйца, консервированная кукуруза, майонез и соль.

Крабовые палочки в необходимой пропорции будут стоить 99 руб., огурцы — 34,25 руб., яйца — 27,62 руб., банка консервированной кукурузы — 61 руб., майонез — 10,2 руб., соль (10 г) — 27 коп.

Стоимость продуктов была определена на основе анализа более 23 млрд кассовых чеков.

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