Российское правительство в текущем году не потратит 4% из бюджета

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин и ведомства страны не успеют потратить 4% от уточненного плана расходов. Об этом сообщает РБК.

Речь идет о сумме около 1 трлн рублей, которая сложилась из не исполненных в этом году госконтрактов (300 млрд рублей) и не реализованных расходов силовых ведомств (140 млрд рублей). Также порядка 400 млрд рублей составляют накопленные средства, которые в будущем году пополнят резервный фонд правительства и еще 70 млрд рублей — выделяемые под конкретную потребность целевые межбюджетные трансферты регионам.

По его словам, 1 трлн будет перенесен на грядущий год, частично его потратят на финансирование социальных расходов и программы вакцинации населения.

Исходя из слов министра, исполненные расходы бюджета в 2020 году составят 22,8–22,9 трлн рублей. Такой показатель является максимальным с 2010 года и составляет 21,3% ВВП.

В 2019 году уровень неисполнения бюджетных расходов составлял 5,8%.

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