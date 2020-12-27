Песков заявил, что экономика России просела в пандемию меньше других стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская экономика меньше других просела в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

По его словам, этого удалось добиться за счет принятых правительством мер.

«Хирургическая, точечная помощь, помощь только тем, как говорил неоднократно (президент Владимир. — «Газеты.Ru») Путин, кто прежде всего в ней нуждается», — сказал Песков.

Он также добавил, что выделенные правительствами других стран «сотни миллиардов и даже триллионы своей валюты» не спасли от падения на 4% даже мировую экономику.

Представитель Кремля заключил, что при этом российская экономика «припала существенно», но «вылезать из этого» намерена в весенний период.

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