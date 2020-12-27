Цена биткоина превысила $28 тысяч
Бернст Ю.
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Стоимость биткоина впервые поднялась выше $28 тыс., свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 14.07 мск биткоин подорожал на 13,15%, до $28 119, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 13,65%, до $28 090.
На долю биткоина приходится примерно 71% всего глобального рынка криптовалют.
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