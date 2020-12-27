Кравцов рассказал, кто из педагогов получит новую надбавку в 15 тыс. рублей

Власти вводят новую должность советника директора по воспитательной работе в школах в 10 регионах России с марта 2021 года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Его слова передает «Российская газета».

В 10 пилотных регионах с 1 марта 2021 будут введены новые должности — советники директоров по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тыс. руб., рассказал министр.

Он напомнил, что с 1 сентября 2020 года классные руководители уже получают надбавку в 5 тыс. руб.

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