Еврокомиссия: Brexit без сделки ударил бы по Великобритании сильнее, чем по ЕС
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Brexit без соглашения сильнее бы ударил по Великобритании, чем по ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Как мы знали, в любом случае, если бы был жесткий Brexit, это было бы нехорошо для обеих сторон, однако по Великобритании это бы ударило сильнее, чем по Европейскому союзу», — говорится в сообщении.
Ранее власти Великобритании и представители Евросоюза согласовали условия торговой сделки в рамках проведения Brexit.
Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря, однако торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом все еще нет. Противоречий между сторонами оказалось слишком много, и по каждому из них они занимали принципиальную позицию. Хотя стороны движутся к компромиссу, ситуацию осложняют разногласия внутри самого ЕС. В ходе последнего раунда переговоров Париж неожиданно заявил о новых требованиях к Лондону и даже о возможном переносе переговоров на следующий год.
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