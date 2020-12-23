Путин призвал вытаскивать людей из трущоб

Президент России Владимир Путин призвал решить вопрос о расселении ветхого жилья, передает РИА «Новости».

«Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб», — заявил глава государства на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он также потребовал сделать так, чтобы объемы аварийного жилья в стране не увеличивались.

Президент попросил членов правительства уделить этому вопросу особое внимание.

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