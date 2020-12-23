МРОТ впервые превысит прожиточный минимум в 2021 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2021 году впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года вырастет на 5,5%, до 12 792 руб., таким образом, впервые МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения, рассказала Голикова.

Она уточнила, что данное увеличение доходов затронет почти 3,9 млн россиян.

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