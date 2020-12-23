Правительство скорректировало нацпроекты

Российское правительство скорректировало национальные проекты сообразно национальным целям развития, которые ранее были обновлены и продлены до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 23 декабря, на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Правительство уже скорректировало национальные проекты в соответствии с обновленными целями и задачами», — сказал председатель кабмина.

Как отметил премьер, по каждому проекту были выделены общественно значимые результаты, напрямую приводящие к улучшению уровня жизни населения и условия ведения предпринимательской деятельности, а также описаны показатели их достижения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 20 млн человек воспользовались сервисом «Дневник питания»

— В Вологодской области направят 5,4 млрд рублей на строительство и ремонт поликлиник

— Аксенов пообещал отреставрировать все дворцы Крыма