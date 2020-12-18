ПФР будет работать в выходные для приема заявлений на «новогодние» выплаты

Пенсионный фонд России будет работать на выходных 19 и 20 декабря для приема заявлений на «новогодние» выплаты для детей до 8 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минтруд России.

В ведомстве уточнили, что большинство семей получат деньги автоматически на те счета, которые они указали при подаче заявлений на «летние коронавирусные выплаты».

Подать заявку нужно только тем, у кого ребенок родился после 1 июля 2020 года, а также тем, кто не обращался за прошлыми выплатами.

Сделать это можно на сайте госуслуг или в ПФР.

«Поскольку председателем правительства поручено организовать выплату в максимально короткие сроки, в выходные Пенсионный фонд будет работать для приема заявлений от родителей», — рассказали в Минтруде.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 8 лет в размере 5 тыс. руб.

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