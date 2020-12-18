На портал госуслуг уже поступили 200 тысяч заявлений на новогодние выплаты детям

На портал госуслуг уже поступили 200 тысяч заявлений на новогодние выплаты семьям с детьми младше 8 лет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минтруд.

«Менее чем за сутки с момента объявления президентом России Владимиром Владимировичем Путиным о назначении «новогодних» единовременных выплат на детей от 0 до 7 лет включительно на Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) было подано порядка 200 тысяч заявлений от родителей», — рассказали в министерстве.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка без заявления получат родители, усыновители, опекуны и попечители детей до 7 лет включительно (которым по состоянию на 17 декабря 2020 года не исполнилось 8 лет).

Заявления необходимо нужно подать до 1 апреля 2021 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин подписал указ о выплатах по 5 тыс. рублей на детей до восьми лет

— За два часа более 100 тыс. россиян подали заявки на «новогодние» выплаты

— В ПФР рассказали, как получить новогодние выплаты на детей до 7 лет