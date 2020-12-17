За два часа более 100 тыс. россиян подали заявки на «новогодние» выплаты

Более 100 тыс. заявок на «новогоднюю» выплату для детей до 8 лет было подано за два часа. Об этом сообщается на сайте Минцифры.

В ведомстве также отметили, что большинству семей новая выплата будет перечислена автоматически, на основании ранее поданных заявлений на выплаты для детей в возрасте до 3 лет и с 3 до 16 лет.

Те, кому нужно подать заявку, могут сделать это на портале Госуслуг.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах на детей до 8 лет в размере 5 тыс. руб.

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