Официальный курс евро составил 89,29 рубля
Анна Светлова
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Официальный курс евро на 18 декабря уменьшился на 3,42 коп. и составил 89,2887 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.
Курс доллара сократился на 44,2 коп. и достиг 72,9781 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) снизилась на 25,85 коп., до 80,3179 руб.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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