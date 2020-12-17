Путин признался, что его задел рост цен

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о росте цен на продукты питания, признался, что его задел рост цен там, где это не было связано с объективными причинами.

«Это меня, честно говоря, задело. Потому что при том, что у нас урожай рекордный, — в этом году он будет 131 млн тонн, а может и 134 млн тонн, — а хлеб растете в цене, макароны растут. Это что такое-то?», — возмутился глава государства.

Ранее Путин удивился росту цен на сахар, хлеб, муку и подсолнечное масло. Он раскритиковал министров за необоснованный рост цен на продукты.

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