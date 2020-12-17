Россиян ждут новые правила оплаты наличными

Поправки к 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» введут новые правила оплаты наличными для россиян. Об этом сообщает ФАН.

Так, для снижения нагрузки на бизнес контролировать будут лишь наиболее специфичные операции. Платежи по анонимным счетам, операции через небанковские организации и обмен денежных знаков разного достоинства отслеживаться не будут.

При этом более строгим станет контроль за почтовыми переводами и снятием наличных со счетов мобильных телефонов большими суммами, а также за операциями с наличными средствами более 600 тысяч рублей и по договорам лизинга.

Кроме того, вводится контроль расчетов наличными и безналичными деньгами по сделкам с недвижимостью дороже 3 миллионов рублей

Отмечается, что поправки начнут действовать с 10 января следующего года.

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