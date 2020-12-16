Власти, поставщики и магазины установили предельные цены на масло и сахар

Минсельхоз, Минпромторг, производители и поставщики продовольственных товаров, крупнейшие торговые сети подписали соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Об этом сообщает Минпромторг.

Подчеркивается, что максимальная цена на сахар составит 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — 110 рублей за литр.

Отмечается, что решение об установлении максимальных цен на важнейшие продовольственные товары первой необходимости было выработано по поручению премьер-министра страны Михаила Мишустина.

В то же время в труднодоступных регионах будут действовать повышающие коэффициенты из-за сложностей с доставкой продуктов. Речь идет о территории за Уралом, Крайнем Севере и Калининградской области.

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