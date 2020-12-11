TD: Таиланд упростит визовый режим для туристов

Власти Таиланда намерены вернуть туристические визы по прибытии, передает портал Travel Daily.

Кроме того, по его данным, таиландские власти планируют увеличить срок действия виз с 30 до 45 дней, чтобы путешественники могли пройти в стране 14-дневный карантин.

Уточняется, что визы будут доступны туристам из 56 стран, включая Россию.

На сегодняшний день Таиланд выдает лишь долгосрочные визы типа TR и STV, для получения которых нужно соблюсти ряд условий — в том числе, подтвердить платежеспособность и наличие медицинской страховки на сумму $100 тыс. Прибывающим туристам также необходимо иметь ПЦР-тест на коронавирус, а после прилета провести 14 дней на карантине в одном из одобренных правительством отелей.