TD: Таиланд упростит визовый режим для туристов
Бернст Ю.
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Власти Таиланда намерены вернуть туристические визы по прибытии, передает портал Travel Daily.
Кроме того, по его данным, таиландские власти планируют увеличить срок действия виз с 30 до 45 дней, чтобы путешественники могли пройти в стране 14-дневный карантин.
Уточняется, что визы будут доступны туристам из 56 стран, включая Россию.
На сегодняшний день Таиланд выдает лишь долгосрочные визы типа TR и STV, для получения которых нужно соблюсти ряд условий — в том числе, подтвердить платежеспособность и наличие медицинской страховки на сумму $100 тыс. Прибывающим туристам также необходимо иметь ПЦР-тест на коронавирус, а после прилета провести 14 дней на карантине в одном из одобренных правительством отелей.