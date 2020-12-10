Власти Омана разрешили россиянам посещать страну без виз

Гражданам России и других 103 стран власти султаната Омана разрешили посещать страну с туристическими целями без виз на срок до десяти дней. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Граждане 103 стран, в том числе Российской Федерации, освобождены от необходимости получать визу для въезда в султанат Оман для пребывания в стране на срок до десяти дней. Въезжающие в Оман граждане этих стран должны иметь бронь в гостинице, медицинскую страховку и обратный билет на самолет», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе власти Омана на фоне сокращения числа случаев заболевания коронавирусом сообщили о возобновлении выдач туристических виз путешественникам, посещающим страну в рамках туров, организованных гостиницами или туристическими компаниями. С начала октября власти султаната возобновили прерванное из-за коронавируса международное авиасообщение из страны и в страну, но въезжать в султанат разрешалось только иностранцам, имеющим вид на жительство или рабочие визы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Нью-Йорк жив»: как туристы путешествуют из РФ в США в пандемию

— «Вся моя жизнь осталась там»: россияне о запрете на въезд в Китай

— Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с РФ о взаимном признании виз