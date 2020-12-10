Чиновников в РФ обязали предоставить сведения о цифровых финансовых активах

Российских чиновников обязали предоставить сведения о цифровых финансовых активах в срок до 30 июня 2021 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе указывается, что с 1 января по 30 июня следующего года граждане России, которые претендуют на замещение государственных должностей или должностей федеральной государственной службы, а также федеральные государственные служащие, замещающие должности федеральной государственной службы, должны предоставлять уведомление «о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии)».

Указ главы государства начал действовать со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что российское правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, признающие криптовалюту имуществом. При принятии документа доходы от операций с криптовалютой будут облагаться налогом на прибыль или доходы физических лиц (НДФЛ). Цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а с операций по ее обращению не будут взимать налог на добавленную стоимость (НДС).

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