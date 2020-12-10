В РФ ожидают роста тарифов ЖКУ в 2021 году на 4%

В России в 2021 году ожидается повышение тарифов жилищно-комунальных услуг на 4%. Об этом сообщают «Известия».

Замруководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев отметил, что рост тарифов с 1 января не предусмотрен, это произойдет к 1 июня.

Он добавил, что предельный индекс, то есть максимальный порог повышения платы за коммунальные услуги, предусмотрен кабмином для каждого региона.

По его словам, в распоряжении российского правительства также говорится об оплате холодной и горячей воды, за газ, электричество, отопление, вывоз мусора.

Так, Королев уточнил, что в Чечне предельный индекс составляет 6,5%, в Новгородской области — 6,4%, в Якутии максимальны порог равен 6%, а в Магаданской, Мурманской и Пензенской областях 3,8%, 3,2% и 3,4% соответственно.

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