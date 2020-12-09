Власти Петербурга разрабатывают меры поддержки для ресторанов и баров

Власти Санкт-Петербурга разрабатывают дополнительные меры поддержки для баров и ресторанов, которые могут понести убытки из-за приостановки работы общепита в Новый год. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александр Ситов, передает РИА «Новости».

«У нас в рамках первой волны разработаны достаточно широкие пакеты мер поддержки и на региональном уровне, и на федеральном. Мы сейчас обсуждаем дополнительные меры поддержки», — сказал Ситов.

Он напомнил, что заведения еще не закрылись, поэтому есть время для принятия новых решений.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ужесточил противокоронавирусные меры в городе, запретив работу ресторанов, кафе и музеев в период новогодних праздников. После этого десятки заведений, несогласных с решением властей, заявили, что намерены продолжить принимать посетителей в этот период в штатном режиме. Они пояснили, что в противном случае кафе и рестораны не выживут и закроются.

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