В России запретили ввоз томатов и яблок из Азербайджана
Полина Рутковская
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Россельхознадзор вводит временные ограничения на импорт томатов и яблок из Азербайджана из-за обнаружения в продукции вредителей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения <...> южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки - в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)», – указано в сообщении.
В соответствии с решением ведомства, с 10 декабря запрещается ввоз на территорию России томатов и яблок азербайджанского происхождения.
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