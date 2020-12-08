В России запретили ввоз томатов и яблок из Азербайджана

Россельхознадзор вводит временные ограничения на импорт томатов и яблок из Азербайджана из-за обнаружения в продукции вредителей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения <...> южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки - в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)», – указано в сообщении.

В соответствии с решением ведомства, с 10 декабря запрещается ввоз на территорию России томатов и яблок азербайджанского происхождения.

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