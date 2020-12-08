РФПИ: Евросоюз изменил свою позицию по вакцине «Спутник V»

Зарубежные партнеры, в частности Евросоюз, изменили свою позицию по применению российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, пишет РИА «Новости».

«Мы отмечаем позитивные перемены в позиции зарубежных коллег, в частности, из ЕС, где предусматривается возможность для государства-члена ЕС одобрить применение вакцины «Спутник V» исключительно на своей территории в рамках чрезвычайной процедуры», — сказал Дмитриев.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 68 млн заболевших, 47 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.

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