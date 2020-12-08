Более 20 тысяч россиян застраховались на случай осложнений от коронавируса

Около 20,5 тысячи россиян за последние два месяца купили страховку на случай, если им понадобится реабилитация после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию «Росгосстрах жизнь».

Там подсчитали, что чуть больше этим продуктом интересовались женщины — их доля составила 50,7%.

Наибольшим спросом страховка пользовалась в Москве, Нижегородской области и Чувашии, Татарстане и Волгоградской области.

Несколько клиентов уже обратились за реабилитацией, рассказали в компании.

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