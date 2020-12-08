Более половины работающих удаленно россиян сократили расходы на треть

Более половины россиян, работающих в дистанционном режиме из-за пандемии коронавируса, сократили свои траты на 30%. Об этом сообщает

ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный Райффайзенбанком.

Так, из-за пандемии коронавируса примерно для 15% россиян удаленная работа стала постоянной, а 30% будут работать так еще в течение нескольких месяцев.

Выяснилось, что большинству респондентов такой формат помог начать сберегать средства. Так, более половины опрошенных смогли сократить расходы на 30%, а каждый пятый сэкономил примерно 50% по сравнению с обычным уровнем трат.

По данным опроса, почти 50% опрошенных меньше тратят на развлечения, каждый третий экономит на аренде и медицине, а каждый пятый — на кофе.

Опрос Райффайзенбанка был проведен в конце ноября этого года. В нем приняли участие 8,5 тысяч человек.