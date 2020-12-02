Регионы получат дополнительные средства на борьбу с коронавирусом

Власти России выделят регионам дополнительные средства на борьбу с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом пишет РИА «Новости».

«А то что касается лекарственного обеспечения и данного вами поручения, то мы в ближайшее время планируем тем регионам Российской Федерации, которым недостаточно финансовых ресурсов на ноябрь-декабрь, предоставить такую помощь», — сказала Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Как она сообщила, правительство решило продлить на 2021 год выделение лекарства пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 643 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.

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