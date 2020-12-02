СФ одобрил закон о приостановке полной компенсации советских вкладов

Сенаторы одобрили закон о приостановке еще на год — до 1 января 2024 года — начала действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», по которому должны полностью компенсировать советские вклады граждан в Сбербанке. Об этом сообщает РИА «Новости».

В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и сохранность ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года — на вклады в организации госстрахования России и госбумаги РСФСР и СССР.

Сбережения должны восстанавливаться через их перевод в целевые долговые обязательства РФ с применением долгового рубля, стоимость которого определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости. Базовая стоимость набора составляет 464 рубля СССР.

Но законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, пока не приняты. Из-за отсутствия данных законов и источников финансирования действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» с 2003 года ежегодно приостанавливается.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег