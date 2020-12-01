Владелец бренда Topshop начал процедуру банкротства

Британский ретейлер Arcadia Group, владеющий 10 брендами, включая Topshop, Topman и Dorothy Perkins, начал процедуру банкротства. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным канала, это банкротство стало крупнейшим для британского бизнеса с начала пандемии коронавируса и приведет к тому, что порядка 13 тыс. человек потеряют работу.

«Последствия пандемии COVID-19, включая вынужденное закрытие наших магазинов в течение длительного времени, оказали сильнейшее влияние на продажи всех наших брендов», — заявил глава компании Иэн Грабинер.

Он добавил, что Arcadia Group не удалось справиться с трудностями, несмотря на все старания.

Внешнее управление бизнесом ретейлера будет осуществлять британский аудитор Deloitte.

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