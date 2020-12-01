Центробанк объявил о победе над мошенничеством с использованием бинарных опционов

Центральный Банк России избавил рынок от мошенничества с использованием так называемых бинарных опционов. Об этом сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, передает ТАСС.

«Мы расчистили рынок от этих схем. Сейчас их массово не осталось. Надеемся, что и не будет», — сказал он.

По его словам, три года назад в России было большое количество рекламы бинарных опционов, из-за этого множество людей лишились своих денег. При этом, отметил Лях, эти бинарные опционы не имели отношения к реальному финансовому инструменту и были «настоящей игорной деятельностью».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЦБ рекомендовал банкам ввести лимит на обналичивание денег на кассах магазинов

— В Волгоградской области задержали мошенников, похитивших 4 млн с банковских карт

— Центробанк РФ выпустил серию монет с крокодилом Геной