В ФРГ отреагировали на разморозку строительства «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст приветствовал возобновление строительства российского газопровода «Северный поток — 2», сообщается на сайте политика.

«Я приветствую тот факт, что строительство газопровода «Северный поток — 2» продолжается», — отметил Эрнст.

По его словам, разморозка проекта показывает, что большинство участвующих в строительстве компаний не запуганы США.

При этом, как отметил Эрнст, решение DNV GL показало, что угрозы Вашингтона все же работают. По этой причине Евросоюзу «нужны более эффективные инструменты для успешной защиты от вмешательства США в энергетическую политику ЕС».

Ранее норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) отказалась предоставлять верификационные услуги, которые относятся к судам и оборудованию, обслуживающим «Северный поток — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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