Цены на красную рыбу растут в преддверии Нового года

В центральных регионах России растут оптовые цены на красную рыбу в ожидании повышенного спроста в преддверии Нового года. Об этом сообщается на сайте Росрыболовства.

С 23 по 29 ноября кета подорожала на 1,6%, до 310 рублей за 1 кг, горбуша — на 2%, до 245 рублей.

При этом цены на минтай снизились на 1%, до 101 рубля за 1 кг. Цены на другие популярные виды мороженой рыбы не изменились.

В то же время цены на минтай, активно повышавшиеся в последнее время, за этот период снизились на 1%, до 101 рубля за 1 кг. Цены на другие популярные виды мороженой рыбы не изменились, отмечает ведомство.

В ведомстве также отметили, что розничные цены на рыбу продолжают повышаться. С 17 по 23 ноября средний уровень потребительских цен на мороженую рыбу на 0,5%. С начала года они увеличились на 3,9%.

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