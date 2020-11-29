Сечин рассказал, чего ждать от цен на нефть

Изменение цен на нефть зависит как от участников рынка, так и от уровня потребления, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Здесь все зависит от скоординированных действий участников рынка. Прежде всего, конечно, от уровня потребления», – заявил он в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам главы «Роснефти», продолжать работать следует при любой конъюнктуре.

Сечин напомнил, что в Поднебесной, где в целом справляются с коронавирусом, уже фиксируется рост экономики. Глава НК признал, что он пока небольшой, но будет больше в следующем году».

Рынок Китая довольно большой, отметил Сечин.

«Роснефть» поставляет ежегодно 60 млн тонн нефти потребителям КНР», – констатировал глава «Роснефти».