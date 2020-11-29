Соединенные Штаты не могут остановить строительство «Северного потока — 2» с помощью санкций, заявила старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава. Ее слова передает агентство Bloomberg.

Ужесточение давления на проект и участников может лишь увеличить сроки завершения строительства газопровода, однако это не помешает России найти способ довести начатое до конца, считает Яфимава.

На сегодняшний день проект газопровода столкнулся с проблемой оформления страховки и получения сертификата о том, что проект безопасен и соответствуют нормам ЕС. Главной задачей стал поиск трубоукладчика для завершения работ.

Трудности начались после того, как в 2019 году США ввели санкции против компаний, предоставляющих такие суда для проекта.

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