СМИ: строительство «Северного потока — 2» возобновится в декабре

Строительство трубопровода «Северный поток — 2» возобновится в декабре после перерыва длиной в год, сообщила радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG.

Сообщается, что управление водных путей и судоходства в Штральзунде предупредило капитанов судов о начале 5 декабря строительных работ южнее района Адлергрунд в Балтийском море.

Подчеркивается, что здесь завершаются две ветки трубопроводов, которые ведут в Балтийское море от выхода на берег «Северного потока — 2» — станции в Лубмине.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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