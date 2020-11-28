Кабмин распорядился расширить границы морского порта Владивостока

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился расширить границы морского порта Владивостока. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что в границы владивостокского порта войдут дополнительные земельные участки и часть акватории.

«В будущем терминал поможет увеличить долю экспорта российского угля на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, а также упростит доступ к портовой инфраструктуре для российских угледобывающих предприятий», — указано в сообщении.

На новой территории порта появится морской терминал для перевалки угля мощностью 20 млн т в год.

Решение о расширении порта принято в рамках утвержденной кабмином на текущий год программы развития угольной промышленности, предполагающей увеличение добычи угля к 2035 году до 485 млн т по консервативному сценарию и до 668 млн т по оптимистичному сценарию, а также его экспорт — от 259 млн до 392 млн т.

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