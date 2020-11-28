МВФ не станет предоставлять Украине экстренную финансовую помощь

Международный валютный фонд (МВФ) не окажет Киеву экстренную финансовую помощь. Такое заявление в эфире телеканала «1+1» сделал глава Минфина Украины Сергей Марченко.

Он отметил, что МВФ готов сотрудничать с Украиной, но только в рамках программы экстренной финансовой помощи, которая была одобрена. По словам министра, Киеву дали четко понять, что необходимо работать в рамках действующей программы и выполнять ее условия.

Глава ведомства отметил, что никакой другой финансовой помощи со стороны МВФ Украине не будет.