В России предложили увеличить число самых грязных городов

В правительстве предложили увеличить в четыре раза число поселений, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух», — с 12 до 48. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо директора департамента природных ресурсов аппарата правительства Елены Ковалевой в Минприроды и другие федеральные органы исполнительной власти.

Представитель Минприроды сообщил, что Кабмин обсуждает это предложение.

В настоящий момент в список входят Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Из обновленного списка предлагается убрать Липецк, Медногорск, Нижний Тагил, Омск, Челябинск и Череповец. В то же время туда могут попасть Астрахань, Архангельск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Махачкала и Владивосток.

Проект предусматривает сокращение вредных выбросов в атмосферу на 22% к 2024 году по сравнению с уровнем 2018 года.

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