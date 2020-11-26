Сертификатор «Северного потока — 2» объяснил свой выход из проекта

Норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) отказалась обслуживать проект строительства «Северный поток — 2» из-за давления со стороны США, сообщает РИА «Новости».

Как пояснил представитель компании, Вашингтон обнародовал новое разъяснение в отношении Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). Согласно этому документу, DNV GL попадает под американские санкции.

«Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA», — отметили в DNV GL.

При этом оператор газопровода Nord Stream 2 AG адресовал вопрос о защите участвующих в проекте компаний от санкций США в Еврокомиссию.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.