Оператор «Северного потока — 2» адресовал вопрос о защите от санкций США в ЕК

Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», адресовал вопрос о защите участвующих в проекте компаний от санкций США в Еврокомиссию, передает ТАСС.

«Защищать европейские компании от незаконных экстерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия», — заявили в компании.

Там также отметили, что не могут раскрывать или комментировать коммерческую информацию.

Ранее стало известно, что сертификатор «Северного потока — 2», норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) покинула проект из-за угрозы санкций со стороны Вашингтона.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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