В Раде заявили об «огромной дыре» в бюджете Украины

В государственном бюджете Украины на 2020 год появилась «огромная дыра» — существует нехватка как минимум 40 млрд гривен ($1,4 млрд. — «Газета.Ru»). Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Ярослав Железняк.

По его словам, в украинском бюджете «фактически не осталось денег». Депутат рассказал, что «дыру» в нем власти хотели закрыть за счет Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка.

«Но денег нам больше никто не даст — из-за позорного решения по антикоррупционной системе и независимости Нацбанка. А государство больше денег не заработало», — приводит слова Железняка пресс-служба его партии «Голос».

Вместе с тем парламентарий отметил, что государство пока способно платить зарплаты, пенсии, внешний долг и финансировать некоторые программы в оборонной отрасли, но при этом «на все остальное денег нет».