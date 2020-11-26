В ПСБ не увидели существенного влияния пандемии на деятельность банка

Пандемия коронавируса не оказала существенного влияния на деятельность ПСБ, заявил в интервью «Коммерсант Деньги» главный финансовый директор банка Евгений Смирнов.

В банке решили не использовать большинство введенных Банком России послаблений — в частности, по переоценке ценных бумаг, фиксации валютного курса.



«Негативный эффект в этих сегментах для нас был ограниченным. Единственное послабление, которым мы пользуемся,— не меняем оценку кредитного качества заемщика в связи со снижением его доходов в пандемию, что дает нам возможность не переводить его кредиты в более низкую категорию качества», — отметил Смирнов.

«В этом году мы продемонстрировали позитивную динамику по всем показателям деятельности, а это значит, что негативное влияние пандемии на наш бизнес было незначительным, — заявил главный финансовый директор банка. — ПСБ существенно опережает рынок по темпам роста. К 1 октября мы уже достигли отметки в 2,5 трлн руб. активов — изначально, согласно стратегии, это была цель к 2023 году».



«Третий квартал оказался наиболее успешным в этом году — банк заработал 8,5 млрд руб. прибыли, а всего за девять месяцев чистая прибыль составила почти 16 млрд руб. По итогам года мы планируем нарастить прибыль примерно до 20 млрд руб., если ситуация с пандемией не приведет к новому локдауну» — подчеркнул топ-менеджер.



«С одной стороны, в третьем квартале действительно произошло восстановление деловой активности — оно простимулировало спрос на кредиты и транзакционную активность клиентов. На нашем финансовом результате это отразилось ростом кредитного портфеля, операционного дохода, особенно в части комиссионного дохода — он в третьем квартале вырос на 30%», — констатировал Смирнов.