МегаФон продемонстрировал рост чистой прибыли в 3-м квартале 2020 года, несмотря на пандемию

Мегафон по итогам 3-го квартала 2020 года зафиксировал в опубликованной в четверг отчетности увеличение чистой прибыли, несмотря на влияние пандемии коронавируса.

Так, чистая прибыль возросла на 308,7% — до 13,1 млрд руб. Выручка за квартал сократилась на 3,9% и составила 86,5 млрд руб., сервисная выручка на 1,0% до 78,1 млрд руб. Негативное влияние на выручку оказало сокращение доходов от международного роуминга из-за закрытия границ. Кроме того, в компании отмечают, что несмотря на постепенное открытие салонов связи, восстановления докарантинных показателей покупательской активности не наблюдается.

Компания сократила чистый долг за квартал на 16,3 млрд руб. до 311,2 млрд руб.; показатель OIBDA вырос на 2,3% до 39,9 млрд руб.

Компенсация негативных факторов произошла, благодаря контролю затрат. Так, компания увеличила OIBDA на 2,3% до 39,9 млрд руб., сократив низкомаржинальные продажи оборудования и затраты на рекламу и хоздеятельность.

Чистая же прибыль выросла главным образом за счет повышения операционной эффективности, сокращения затрат на финансирование в связи со снижением долговой нагрузки и активным управлением кредитным портфелем, а также благодаря прибыли от хеджирования валютных обязательств.

Показатель CAPEX снизился на 5,5% до 11,0 млрд руб. Компания активно инвестировала в поддержание и развитие сети, основная экономия CAPEX произошла за счет переноса не связанных с модернизацией сети проектов на более поздние сроки.