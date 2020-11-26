Работающих на удаленке россиян оставили без «права на офлайн»

Госдума на пленарном заседании одобрила во втором чтении законопроект об особенностях дистанционной занятости. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что к этому чтению в него был внесен ряд правок. Так, из законопроекта убрали «право на офлайн», которое давало работникам право не выходить на связь в нерабочее время.

Режим рабочего времени на удаленке должен быть прописан в коллективном договоре, как у работающих в офисе сотрудников. Трудиться в режиме временной дистанционной работы можно не более полугода. При этом удаленный тип работы может чередоваться с офисным.

В законопроекте также уточняются правила перевода сотрудника на удаленную работу. Осуществляться он может лишь при подписании соответствующего договора или соглашения между работником и работодателем. Исключение составляет перевод сотрудников на удаленку в чрезвычайных ситуациях. Тогда работодатель может инициативно изменить формат занятости, составив локальный нормативный акт.

Как отмечается, в таком виде документ делает трудовые права находящихся на удаленке сотрудников более защищенными и увеличивает их социальные гарантии.