«Коммунисты России» выступили против отмены льготной ипотеки

Партия «Коммунисты России» выступила против отмены программы льготной ипотеки, передает РИА «Новости».

По словам председателя ЦК партии Максима Сурайкина, такая мера приведет к росту социальной напряженности в стране.

«Сейчас, когда людям так трудно... Набиуллина предлагает прекратить выдавать гражданам льготную ипотеку... Понятно, что, если такое решение будет принято, оно приведет к росту социальной напряженности», — заявил Сурайкин.

Он подчеркнул, что партия «категорически против» подобных действий.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что необходимо своевременно завершить программу льготной ипотеки, чтобы избежать формирования пузырей на финансовом рынке.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России установлен двухлетний рекорд по досрочному погашению ипотек

— Каждый третий россиянин намерен сменить работу в 2021 году

— В ЦБ призвали к своевременному завершению программы льготной ипотеки